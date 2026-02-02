ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DIMITROVGRAĐANI ZAINTERESOVANI ZA UPIS SVOJIH NEPOKRETNOSTI U KATASTAR – ZA 45 DANA PODNETO 1250 PRIJAVA

RT Caribrod

U toku je prijava građana za upis prava na nepokretnostima, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje, koji omogućava upis objekata izgrađenih bez odgovarajućih dozvola. Građani mogu podnositi prijave najkasnije do 05. februara, a zbog velikog interesovanja, Dimitrovgrađani će u naredna 3 dana imati priliku da prijave podnose od 7 do 19 časova, rekao je za radio-televiziju Caribrod, načelnik opštinske uprave, Željko Voštić.  

D.V.

foto i video: RTC, Miki Ilić

You May Also Like

SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO

RT Caribrod

DIZEL JEFTINIJI ZA 2 DINARA, CENA BENZINA NEPROMENJENA

RT Caribrod

VIDEO: PROSLAVA BODA DELIJA NA SEVERNOJ TRIBINI POSLE REMIJA CRVENA ZVEZDA – BATE BORISOV

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *