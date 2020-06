DIMITROV: PONOVO AKTIVIRAMO POJEDINE SLUŽBE U OPŠTINI

Starijim građanima i hroničnim bolesnicima se pored obaveze nošenja maski u institucijama preporučuje da maske nose i prilikom ulaska u banku, poštu i prodavnice. Obzirom na činjenicu da je u ovom piku oboleo veći broj mladih ljudi i to sa ozbiljnijom kliničkom slikom, u narednom periodu biće razmotreno da li ima potrebe da se ograniči radno vreme kafića ili da se njihov rad ograniči na bašte. Pošto je na jugu Srbije proteklih dana registrovano drastično povećanje novoobolelih, odlučeno je da do daljnjeg gradska pijaca bude zatvorena.

