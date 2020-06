DARKO GLIŠIĆ: ODLUKA GIK U ŠAPCU POKAZUJE KAKO VAJNE DEMOKRATE ZAMIŠLJAJU DEMOKRATIJU, TO JE PLJAČKA IZBORNE VOLJE

Vođen tom istom logikom, dodaje on, GIK u Šapcu mogao je da donese odluku kojom proglašavaju Nebojšu Zelenovića za sultana mačvanskog. – Ono što svima mora da bude jasno jeste da ne odlučuje Zelenovićeva, Petrovićeva i Čonjagićeva komisija ko je pobedio na izborima, već to čini narod na biralištima, a naša poruka svima njima je da ćemo volju građana, više od 30 hiljada birača koji su podržali našu listu, braniti svim zakonskim sredstvima – navodi Glišić i dodaje: – Apsolutno smo ubeđeni u ispravnost čitavog izbornog procesa, za koji je u izbornom danu i sam Zelenović rekao da je zakonit, fer i pošten, a što su potvrdili i inostrani posmatrači. Građanima Šapca poručujemo da ćemo se odlučno izboriti za poštovanje zakona, da ćemo sačuvati njihovu izbornu volju i da nećemo odustati od borbe da Šabac ima poštenu i domaćinsku vlast koja radi za narod, a ne svoj džep.

– Ovo je najveća pljačka i krađa izborne volje građana ikada viđena u Srbiji. Zelenović i Petrović su do sada krali novac građana Šapca, a sada pokušavaju da im ukradu i glas. I to glas željan promena i normalnog života u Šapcu, koji je postao talac Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića – kaže Glišić.

