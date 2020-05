DANAS SU LISTU ZA LOKALNE IZBORE PREDALI PREDSTAVNICI LISTE „DOKTOR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA“

Redovni parlamentarni i lokalni izbori biće održani 21. juna. Neophodna dokumentacija i obrasci potrebni za postupak kandidovanja za odbornike SO Dimitrovgrad mogu se preuzeti sa sajta Opštine Dimitrovgrad ili u zgradi Opštinske uprave Opštine Dimitrovgrad. Opštinska izborna komisija u Dimitrovgradu je u stalnom zasedanju. Do sada su potvrđene tri liste:

