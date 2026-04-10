DANAS JE VELIKI PETAK – NAJTUŽNIJI DAN U HRIŠĆANSTVU

Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hristos osuđen i razapet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude. Danas mnogi ne jedu ništa ili samo hleb i vodu. Posti se i farbaju se uskršnja jaja. U pravoslavnim hramovima, na večernjim bogosluženjima na ovaj dan obeležava se vreme smrti i skidanja sa krsta tela Gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen sto ispred oltara, koji simbolično predstavlja Hristov grob, iznosi plaštanica.

You May Also Like

BALKANSKI U SUBOTU DOČEKUJE „TIMOČANINA“ IZ KNJAŽEVCA

RT Caribrod

ZA UČENIKE PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE PROTEKLOG VIKENDA ORGANIZOVANA JE JEDNODNEVNA ŠKOLA PLANINARSTVA

RT Caribrod

VEČERAS HUMANITARNA ŽURKA U IGRAONICI

RT Caribrod

