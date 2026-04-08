„DAN OTVORENIH VRATA“ POVODOM SVETSKOG DANA ROMA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su u celoj zemlji organizovali akciju „Dan otvorenih vrata“, a povodom 8. aprila Svetskog dana Roma. Ovakva akcija organizovana je i u Dimitrovgradu. Sreli su se predstavnici romske nacionalne manjine, opštinski kordinator za sarаdnju sa ovom zajednicom Boris Adamov, i zamenik komandira Policijske ispostave Policijske stanice u Dimitrovgradu, Dalibor Petrov. Pripadnici ministarstva su građanima i prolaznicima delili flajere posvećene ovoj akciji. Povod za akciju, održanu širom Srbije je preduzimanje preventivne aktivnosti sa ciljem unapređenja saradnje, kao i upoznavanje sa problemima sa kojima se romska zajednica suočava.

Međunarodni dan Roma, je dan posvećen afirmaciji romske kulture i tradicije, kao i podizanju svesti o položaju Roma u društvu i problemima s kojima se suočavaju. Svetski dan Roma obeležava se u znak sećanja na Prvi međunarodni kongres Roma, održan 1971. godine u Londonu, na kome je za romsku himnu proglašena pesma „Đelem, đelem“, a ustanovljena je i zastava – crveni točak na plavo-zelenom polju.

