DAČIĆ JE U PRAVU: POJEDINI LOKALNI LIDERI MNOGO VIŠE RADILI ZA SEBE NEGO ZA SPS

Nakon razgovora sa liderom socijalista u Surdulici, Novicom Tončevim, koji nas je u vezi sa, po rečima meštana, spornim radovima u ovom selu, uputio na predsednika Mesne zajednice Masurica, kontaktirali smo i njega.

U jučerašnjem razgovoru Novica Tončev, koji je na čelu SPS-a u Surdulici, na pitanje da prokomentariše dopis meštana sela Masurica koji tvrde da je Tončev naložio da se zatrpaju kanalizacione šahte i otvori u selu Masurica, samo zato što su glasali za SNS, rekao je sledeće.

“Stvarno ne razumem to i nemam nikakve veze sa tim. Možete da pozovete predsednika Mesne zajednice koji vodi tamo radove i radovi se nastavljaju u Masurici. To stvarno ne razumem. Da mi zatrpavamo šahte i ostalo, ne razumem“, kaže Novica Tončev, predsednik SPS u Surdulici.

Danas smo kontaktirali Žarka Milenkovića, predsednika Mesne zajednice Masurica koji je rekao sledeće.

“Gde to, kod Cigana? Sad kad se tiče tog pitanja, što pričate oko tih šahti, to su čiste gluposti. Mi smo stali sa radovima, ne samo u Romskoj mahali, nego u celom selu. Trenutno, zato što radimo predmer i predračun radova, zato što izvođaču radova treba da se plati i da nastavimo dalje. Sve je to stalo, u trenutku, jeste prvi put kod Roma stalo, ali posle 5 do 6 dana stalo je i u selu gore. Nastupili su izbori, ja sam pitao predsednika Novicu kad nastavljamo ovo da radimo, on je rekao izbori su, prestaćemo sa radovima, kada prođu izbori, kad formiram Skupštinu, ako dobijemo izbore, nastavićemo normalno da radimo“, objašnjava Žarko Milenković.

Radovi su, kako kažu meštani, stali 2 dana posle izbora, na dan kada su šahte rušene i zatrpavane, po njihovim rečima, 23. juna kada su i napravljeni sporni snimci koji su stigli u našu redakciju.

Tončev je juče odgovarajući na pitanja novinara o spornom mestu, sa kog je stigao i ovaj snimak, rekao da je on izbore ovde dobio.

“Lista SPS-a je u kompletnu Masuricu pobedila na izborima“, kaže Tončev.

Predsednik MZ Masurica Žarko Milenkovć pojašnjava: “Razlika je bila 12 glasova koliko ja znam u korist SNS-a, 12 glasova“.

Prema zvaničnim podacima Opštinske izborne komisije na izbornom mestu 30 u osnovnoj školi u Masurici, gde su obustavljeni radovi, upisano je 532 glasača, od toga je na izbore izašlo 415.

Lista SNS „Aleksandar Vučić Za našu decu“ osvojila je 207 glasova, dok je lista SPS Ivica Dačić osvojila 194.

Razlika na parlamentarnim izborima je daleko veća u korist SNS-a.

To potvrđuje izjavu Ivice Dačića da su neki lokalni moćnici mnogo više radili za sebe nego za SPS.

