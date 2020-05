Crkva i vernici danas praznuju letnji Nikoljadan. Pravoslavna crkva obeležava prenošenje mošti Svetog Nikole iz azijskog grada Mire u italijanski grad Bari. To se dogodilo 22. maja 1087. godine, a 1139. godine u gradu je izgrađen i hram, posvećen Svetom Nikoli, gde i do danas počivaju mošti ovog svetitelja.

