CRKVA I VERNICI DANAS OBELEŽAVAJU STEFANDAN! ZA BOGOJAVLJENJE PETU GODINU ZAREDOM – PLIVANJE ZA ČASNI KRST

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Stefandan. To je prva krsna slava nakon Božića. Ovaj dan se, za one koji ne praznuju slavu, slavi i kao treći dan Božića. Sveti Stefan je prvi od sedmorice đakona koje su sveti apostoli rukopoložili, pa se zbog toga on i naziva arhiđakon Stefan – prvi među đakonima. Kao propovednik u Jerusalimu izveden je iz grada i kamenovan do smrti, te se zato naziva i Prvomučenik Stefan.

Januar je mesec, koji obiluje slavama. Jedna od onih, koje obeležavaju svi vernici, jeste i Bogojavljenje. Tim povodom 19-og januara Sportsko turistički centar Caribrod, Sportski savez Caribrod i Crkvena opština Dimitrovgradska organizuju tradicionalno plivanje za časni krst, kome će prethoditi liturgija i litije od crkve do dvomostovlja.

Paroh Siniša Buvač pozvao je građane da plivaju za časni krst i dodao da bez obzira na niske temperature i najavljene snežne padavine, ovaj u celom pravoslavnom svetu rasprostranjeni običaj nije opasan po zdravlje, već naprotiv.

foto: arhiva RT Caribrod