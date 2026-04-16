ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

BUGARSKA U NEDELJU BIRA 52. SAZIV NARODNE SKUPŠTINE, BUGARI U DIMITROVGRADU GLASAJU U KIC-u

RT Caribrod

U nedelju, 19. aprila, u Bugarskoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori za 52. saziv Narodne skupštine. Bugari u Srbiji će na izborima u nedelju, moći da glasaju na 5 biračkih mesta – u bugarskoj ambasadi u Beogradu i konzulatu u Nišu, u Kulturno-informativnim centrima u Bosilegradu i Dimitrovgradu, kao i u selu Zvonci.

Centralna izborna komisija registrovala je ukupno 24 stranke i koalicije za učešće na izborima u nedelju.

You May Also Like

U REPUBLICI SRBIJI JE DO 15 ČASOVA 21. SEPTEMBRA 2020. GODINE REGISTROVANO UKUPNO 32,908 SLUČAJEVA INFEKCIJE KOVID-19, U POSLEDNJA 24 ČASA JOŠ 30 NOVOZARAŽENIH. PREMINULE JOŠ DVE OSOBE

Dragoljub Pejčev

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU PRIPREME BUDŽETA OPŠTINE ZA 2023. GODINU

RT Caribrod

DIMITROVGRADSKI MATURANTI PLESALI SA EVROPOM

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *