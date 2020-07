Broj potvrđenih slučajeva na COVID19, u Okrugu, bez promene. Čekaju se rezultati za još 60 uzoraka

Do 03.07.2020. ukupno je uzorkovano 2.500 briseva na RT-PCR, od kojih je testirano 2.440 uzoraka, za 60 se čekaju rezultati. Danas 03.07.2020. uzorkovano je 7 briseva od kojih je 6 sumnji na COVID19 Na području okruga ukupno je laboratorijski potvrđeno 188 osoba: Pirot: 139 Babušnica 26 B.Palanka:21; Dimitrovgrad 2 U junu mesecu od 01.06.2020. do 09.06.2020. nije bilo registrovanih novoobolelih, od 10.06.2020. do 30.06.2020. registrovana su 32 novoobolela lica iz 26 porodica. Među potvrđenima su lica zapošljena u različitim ustanovama i firmama. Sva lica potrđena na COVID su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica. Preduzete su sve mere za suzbijanje epidemije. DVA obolela lica su hospitalizovana u KC Niš i u stabilnom su stanju. Ostali oboleli su sa lakšom kliničkom slikom.

