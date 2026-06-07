BRNABIĆ SRDAČNO DOČEKANA NA SKUPU U POLJSKOJ RŽANI

Danas je u Poljskoj Ržani kraj Pirota, održan skup „Srbija pobeđuje!“ u organizaciji opštinskog odbora Srpske napredne Stranke u Pirotu. Potpredsednicu Glavnog odbora SNS-a i Predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, Anu Brnabić su dočekali mnogobrojni građani koji su želeli da se rukuju i fotografišu sa njom, a ona im se od srca zahvalila za dobrodošlicu i podršku.

Veliki broj aktivista i pristalica vladajuće stranke iz celog pirotskog okruga, okupio se u centru mesta, predvođen gradonačelnikom grada Pirota , Vladanom Vasićem. Svim prisutnima se najpre obratio Vasić.

Skupu se zatim obratila i Ana Brnabić, koja je prenela poruku predsednika Aleksandra Vučića da funkcioneri treba da obilaze narod, da razgovaraju sa ljudima i saslušaju šta su im potrebe i problemi.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić poslala je danas snažne poruke srpskog jedinstva, sloge i napretka sa patriotskog skupa koji je organizovan u Poljskoj Ržani.

Nakon obraćanja Ana Brnabić je zajedno sa opštinskim i pokrajinskim funkcionerima provela vreme u razgovoru i druženju sa okupljenima.

Kao predsednica parlamenta, Ana Brnabić aktivno vodi rad Narodne skupštine, ali pored toga, ona često obilazi stranačke odbore širom Srbije, gde promoviše politiku stranke i razgovara sa građanima o aktuelnim projektima i planovima za budućnost, kao što je upravo bila i današnja poseta Poljskoj Ržani.

D.V.

foto i video: Milan Ilijev