BOGOSLUŽENJA ZA VASKRS U GRADSKOJ CRKVI

U toku su pripreme za obeležavanje Vaskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika. U hramu “Rođenja Presvete Bogorodice” u Dimitrovgradu jutros je služena Sveta liturgija, a za 16:00 časova planirano je čitanje 12 stradalnih Jevanđelja.

Sutra, na Veliki Petak – dan kada je Isus Hristos razapet na krstu na Golgoti, u 14:00 časova biće izneta plaštanica, a početak Opela Hristovog sa litijom oko hrama najavljen je za 18:00 sati.

Sveta liturgija u subotu 11. aprila i na sam dan Vaskrsa, 12. aprila, biće služena od 8:00 časova, kao i drugog i trećeg dana praznika, na Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak.

A.T.A.

foto: RTC

