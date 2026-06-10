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BEOGRAĐANIN PRIVEDEN ZBOG KRIJUMČARENJA MIGRANATA I POSEDOVANJA ORUŽJA I NARKOTIKA

RT Caribrod

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, intenzivnim radom, uhapsili su M. V. (1998) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je on, tokom 2025. godine, u cilju pribavljanja imovinske koristi, više puta organizovao transport iregularnih migranata od Dimitrovgrada do Beograda.

Takođe, policija je na području Dimitrovgrada pronašla automatsku pušku i 30 metaka, kao i manju količinu droge koje je, kako se sumnja, M. V. namenio iregularnim migrantima.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, a nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Pirotu odredio mu je pritvor do 30 dana.

foto: RTC

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