„BALKANSKI“, POSLE PENALA, OSVOJIO PEHAR U KUPU NA TERITORIJI OKRUGA

Fudbaleri Balkanskog pobednici su Kupa Srbije na teritoriji Pirotskog okruga, pošto su u finalnom suretu, juče u Pirotu, savladali pirotsko „Jedinstvo“, posle penala, rezultatom 4:2. U regularnom delu susret je završen bez golova 0:0.

Činjenica da je pre mesec dana „Balkanski“ u pripremnoj utakmici savladao „Jedinstvo“, verovatno je uticala na domaći tim da bojažljivo uđe u finalni susret. Dimitrovgrađani su odmah nakon prvog zvižduka glavnog sudije, Marka Ćirića, pokazali dominantnost na terenu. Međutim, ni pored četiri stopostotne šanse, plavi nisu uspeli da zatresu mrežu golmana domaćih, Ognjena Lilića.

U drugom delu domaći su se probudili, preko Željka Miloševića i Vladimira Matejića zapretili golu Nenada Milčeva iz slobodnih udaraca, ali golova nije bilo.

S obzirom na to da u regularnom delu meča nije bilo postignutih pogodaka ni sa jedne strane, usledilo je izvođenje penala u kome su fudbaleri „Balkanskog“ bili precizniji.

Prvi, koji je imao priliku da zatrese mrežu domaćih, bio je Lazar Manić, ali je nije iskoristio, pa tako loptu plasira levo od gola. Ni Luka Vasov, igrač „Jedinstva“ nije uspeo da u prvoj seriji dovede svoj tim do vođstva. U drugoj seriji Miloš Milanov donosi prednost gostima, što Vladimir Matejić uspešno anulira. Seriju pozitivno iskorišćenih penala nastavljaju kako Oliver Tošić iz Balkanskog, tako i Darko Bošković iz redova Jedinstva. Do kraja serije precizni za Balkanski bili su Miladin Okičić i Nemanja Mančić, dok je Veljko Ćirić fudbaler domaćih, bio neprecizan u četvrtoj seriji, pa su gosti ipak zasluženo stigli do trofeja.

Kapitenu Balkanskog, Stefanu Kirkovu pehar je uručio predsednik Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, Miroslav Lilić.

Dimitrovgradski fudbaleri nastaviće takmičenje u Kupu Srbije na nivou regiona istočne Srbije, a već u subotu očekuje ih na domaćem terenu susret 17. kola prvenstva Zone Istok protiv ekipe „Slatine“ iz Bora.

