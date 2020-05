Bahatost na delu: Dok se cela Srbija bori za živote, u Šapcu organizuju ŽURKE I NE POŠTUJU NIKAKVE MERE

Tako je na snazi ostala zabrana okupljanja u zatvorenim prostorima, odlazak na bilo kakve proslave, porodične skupove, žurke, rođendane ili krštenja nije preporučljiv bar do 15. juna. Takođe, na otvorenom prostoru je dozvoljeno maksimalno okupljanje 20 osoba, uz poštovanje svih preporuke Vlade Srbije i Kriznog štaba. Nikakva dešavanja i događaji, prema preporukama, ne smeju se organizovati do 31. maja.

Međutim, virus još uvek nije potpuno eliminisan i pojedine mere zaštite ostale su na snazi. One važe za sve građane Srbije, osim za one koji ne poštuju ni državu, ni mere, ni građane.

You May Also Like