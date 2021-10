ASFALT STIŽE U GORNJI KRIVODOL

Zahvaljujući investiciji Opštine Dimitrovgrad, vrednoj milion i dvesta hiljada dinara, posle više decenija asfaltni put stići će i do sela Gornji Krivodol. Ovih dana počeli su pripremni radovi za asfaltiranje putnog pravca od sela Donji Krivodol do mesta zvanog Kukla, u dužini od 180 metara. Početak asfaltiranja ove kratke, ali teške i zahtevne , deonice zavisiće od vremenskih uslova, a pre asfaltiranja biće ispitana sabijenost tla, rekao je za Radio televiziju Caribrod, pomoćnik predsednika opštine Žan Conević. Širina puta biće 3 metra, rekao je Conević i dodao da će asfaltiranjem ove deonice biti rešen višedecenijski problem meštana Gornjeg Krivodola da mogu svojim prevoznim sredstvima sigurno i bezbedno da dođu do svojih kuća i imanja.Trenutno su u toku zemljani radovi koji podrazumevaju nivelaciju kolovoza, nasipanje kamenim agregatom, a nakon toga će uslediti fina nivelacija rizlom. Nakon toga uslediće asfaltiranje. Ovaj kratki putni pravac godinama je bio “crna tačka” putne infrastrukture dimitrovgradskog Visoka i konačno je posle više decenija ispunjenja najveća želja gornjokrivodolčana da i do njihovog sela stigne asfaltni put. Investitor radova, čija je vrednost milion i dvesta hiljada dinara je Opština Dimitrovgrad, dok je izvođač firma “Drumovi A&D” iz Pirota.

foto: Žan Conević