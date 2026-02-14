APEL PUTEVA SRBIJE

ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

„Putevi Srbije“ spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje tokom predstojećeg praznika, Dana državnosti – Sretenja. „Putevi Srbije” apeluje na vozače da zbog pojačanog intenziteta saobraćaja prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Zbog očekivanih padavina savetujemo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i na put ne kreću bez zimske opreme, kao i lanaca u brdovitim i planinskim predelima.

