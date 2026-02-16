ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

APEL PUTEVA SRBIJE

RT Caribrod

„Putevi Srbije“ spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje tokom praznika. „Putevi Srbije” apeluje na vozače da zbog pojačanog intenziteta saobraćaja prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Zbog očekivanih padavina savetujemo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i na put ne kreću bez zimske opreme, kao i lanaca u brdovitim i planinskim predelima.

You May Also Like

POTPISANA EVROPSKA POVELJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Dejan Todorov

U FINALU KUPA SRBIJE NA TERITORIJI PIROTSKOG OKRUGA, BALKANSKI SUTRА U 17 SATI DOČEKUJE JEDINSTVO IZ PIROTA

Dejan Todorov

IZLOŽBA RADOVA PREDŠKOLARACA U ORGANIZACIJI ŽENSKE ODBORNIČKE MREŽE

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *