ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

APEL MUP-A: KORISTITE ALTERNATIVNE GRANIČNE PRELAZE KA EU ZBOG GUŽVI

RT Caribrod

Za prvomajski praznik se očekuju pojačane gužve na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se putnicima savetuje da unapred planiraju rutu i, gde je to moguće, koriste manje opterećene prelaze ka Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj.

Nadležni organi Evropske unije su od 10. aprila počeli punu primenu Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES), koji podrazumeva dodatne biometrijske provere za putnike iz zemalja koje nisu članice EU. Uz standardnu graničnu kontrolu, ova procedura može dodatno produžiti vreme zadržavanja na granici.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane koji putuju u zemlje Evropske unije da koriste alternativne granične prelaze kako bi izbegli duža zadržavanja, posebno u vreme praznika i pred početak letnje turističke sezone.

