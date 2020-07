ANA BRNABIĆ ODGOVORILA ZELENOVIĆU: PREKINITE DA IZNOSITE LAŽI, BOLJE JE DA SE SVI BORIMO PROTIV ZAJEDNIČKOG NEPRIJATELJA!

„Poštovani gospodine Zelenoviću, Primorana sam da Vam drugi put u poslednjih nekoliko meseci odgovaram na ovaj način. Ovoga puta to činim nakon niza neistina koje ste u prethodnim danima izgovorili o borbi protiv virusa Covid 19 u Šapcu. Kao što Vam je poznato, epidemiološka situacija nije dobra u mnogim gradovima i opštinama u Srbiji. U ovom trenutku suočeni smo sa najvećim izazovom u glavnom gradu od početka pandemije. Od prvoga dana ove borbe, Vlada Republike Srbije se odnosila prema svakoj sredini na isti način. Prateći svakodneno epidemiološku situaciju, pomagali smo svakoj opštini ili gradu u meri u kojoj je ta pomoć bila neophodna u datom trenutku. Ovo moram da Vam naglasim jer od prvog dana ove borbe, Vi ovu krizu pokušavate da iskoristite za politički obračun i dobijanje političkih poena. Kao što verujem da znate, odlukom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Veterinarski institut u Šapcu radi PCR testove na korona virus već više od 10 dana. Primera radi, samo tokom jučerašnjeg dana je urađeno 140 testova. Želim da Vas obavestim da će već u narednim danima kapacitet biti povećan na 250 testova dnevno, s obzirom na to da je u Institut upućeno dodatno ljudstvo i oprema. Pre nego što smo Veterinarski institut stavili u funkciju borbe protiv korona virusa, testove iz Šapca su obrađivale druge laboratorije po Srbiji, kao što i danas rade, kada ima potrebe za obradom većeg broja testova od dnevnog kapaciteta samog instituta. Dobro Vam je poznata činjenica da je Vlada Republike Srbije obezbedila i PCR i serološke testove za svaku zdravstvenu ustanovu koja vrši testiranje građana na Covid 19. Poznato Vam je da imamo skoro 200 hiljada PCR testova na raspolaganju, kao i da svakog jutra proveravamo stanjnje sa brojem testova u svakoj opštini i šaljemo dodatne testove ukoliko za tim ima potrebe. Kada već sve to znate, nemojte da obmanjujete javnost da je lokalna samouprava u Šapcu ta koja obezbeđuje testove jer se radi o tendenciozno plasiranim neistinama u cilju Vaše sopstvene političke promocije. Borba protiv korona virusa je teška, trajaće dugo i Vlada Republike Srbije nema nikakve sumnje da će zajedno sa svim svojim građanima iz te bitke izaći kao pobednik. Kao što sam pokušavala da Vam skrenem pažnju kada ste slične dezinformacije plasirali tokom prvog talasa borbre protiv korona virusa, i tada sa željom da našu zajedničku borbu protiv ovog strašnog virusa iskoristite samo i isključivo u cilju sopstvene političke promocije, i sada Vas molim da ostavite politiku po strani, da na trenutak zaboravite na sopstvenu medijsku promociju, da ne plasirate lažne vesti i ne pribegavate lažnoj patetici jer sve ovo šteti pre svega našem zdravstvenom sistemu, našim lekarima i njihovim saradnicima, a samim tim i svim građanima Republike Srbije. Još jednom, i nadam se poslednji put, najsnažnije apelujem da se suzdržite od politizacije trenutne situacije u zemlji i još jednom Vas molim da ne oduzimate vreme ni sebi, ni zdravstvenim radnicima, ni predstavnicima Vlade Republike Srbije plasiranjem laži koje onda neko mora da demantuje činjenicama, umesto da se svi zajedno borimo protiv zajedničkog neprijatelja“.

