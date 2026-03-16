AKCIZE NA NAFTNE DERIVATE SMANjENE, GORIVO POSKUPELO

Vlada Srbije prošle nedelje donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte i to za 20 odsto, a odluka će se primenjivati do 15. aprila, rečeno je u Ministarstvu finansija.

S druge strane gorivo je poskupelo, pa će se do petka 20. marta u 15 sati, na benzinskim pumpama u Srbiji litar evrodizela prodavati za 208 dinara, dok će cena benzina BMB biti 186 dinara za litar. U odnosu na prethodnih 7 dana, cena dizela je porasla za 5 dinara, dok je benzin skuplji za 2 dinara.

