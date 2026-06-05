5. JUN – SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svetski dan zaštite životne sredine ove godine se obeležava pod sloganom “Inspirisani prirodom. Za klimu. Za našu budućnost”. Svetski dan zaštite životne sredine ustanovila je Organizacija Ujedinjenih nacija 1972. godine na Konferenciji o životnoj sredini, održanoj u Stokholmu. Ovaj datum predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja posvećenih podizanju svesti o značaju zaštite životne sredine i potrebi očuvanja prirodnih resursa na globalnom nivou.

Povodom Svetskog dana životne sredine širom sveta organizuju se brojne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja životne sredine, promocije održivog razvoja i uključivanja građana u zaštitu prirode.

foto: RTC