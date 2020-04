Iz Javnog preduzeća „Komunalac“ informacija da će sutra, prvog maja, biti vršena dezinfekcija lokalnih stambenih jedinica u gradu, u vremenu od 8 do 14 časova.Dezinfekcija Doma zdravlja i trgovinskih objekata u gradu i prigradskim naseljima, biće vršena i u subotu, drugog maja od, pet do sedam sati. Iz Komunalca, apeluju na gradjane da se pridržavaju mera zaštite i socijalne disatnce, i u vreme dezinfekcije objekata.

