358 POTVRDJENIH U OKRUGU OD POČETKA EPIDEMIJE

Od početka epidemije do 17.08.2020.g. na području okruga ukupno je uzorkovano 3305 briseva na RT-PCR. Danas je uzorkovano 30 briseva. Od ukupnog broja testiranih na okrugu do danas je laboratorijski potvrđeno 358 osoba: u Pirotu 241, Babušnici 33, Beloj Palanci – 80, Dimitrovgradu 4. Od početka epidemije do danas, 14.08.2020. registrovano je 25 umrlih lica (do kraja maja 19 lica i u julu i avgustu 6 umrlih lica) sa područja pirotskog okruga.

Na dan 17.08.2020.g. iz laboratorije IZJZ Niš nisu stizali rezultati (očekuju se rezultati današnjih uzoraka).

U letnjem epidemijskom talasu registrovano je 202 laboratorijski potvrđenih lica Pirot-132, Bela Palanka-60, Babušnica-7i Dimitrovgrad -3. Sva lica potrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica (48 lica su u izolaciji).

Na grudno odeljenje Opšte bolnice Pirot danas nije primljen nijedan bolesnik pod sumnjom na covid infekciju. U ovoj nedelji broj pregleda u Kovid ambulantama u odnosu na prehodnu nedelju je približno isti.

Epidemiološka situacija u Pirotu se i dalje NESIGURNA, ali stabilna. EVIDENTAN JE PAD BROJA OBOLELIH U ZADNJE DVE NEDELJE, što je svakako rezultat MERA PREVENCIJE.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju u Srbiji postoji i dalje rizik za PRELIVANJE obolelih iz drugih mesta u Srbiji, zbog turističkih putovanja, odlaska na posao u drugi grad, kao i drugih kretanja stanovništva.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti