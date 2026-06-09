3 UČENICE DIMITROVGRADSKE OSNOVNE ŠKOLE DOBILE NAGRADE SA KONKURSA ZZJZ PIROT

Zavod za javno zdravlje Pirot danas je u Narodnoj biblioteci u Pirotu organizovao dodelu republičkih nagrada sa likovnih i literarnih konkursa. Među nagrađenima su i tri učenice iz dimitrovgradske osnovne škole: Nađa Dimitrov iz prvog, Nikolija Veličkov iz petog i Sanja Ivanov iz šetog razreda.

Nadja Dimitrov osvojila je 1 nagradu za likovni rad na temu „Zdrav osmeh“, koji je nacrtala prošle godine u vrtiću, a evo i zašto je važno da peremo zube.

Nagradjene učenice iz Dimitrovgrada bile su u pratnji direktora škole, Milene Stavrov.

Nagrade je najboljima u republici uručila Elizabeta Aleksić, direktor Zavoda za javno zdravlje u Pirotu.

Najvažnija uloga Zavoda je zdravstveno vaspitna delatnost.

Konkurse tradicionalno godinama unazad organizuje Zavod za zaštitu javnog zdravlja Pirot u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Batut.

A.T.A.

foto i video: TV Pirot