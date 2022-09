11 POSLODAVACA IZ DIMITROVGRADA SE PRIJAVILO ZA PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“

Uskoro počinje realizacija druge faze ovogodišnjeg programa „Moja prva plata“. Za učešće u programu nezaposlena lica se mogu prijaviti na sajtu mojaprvaplata.gov.rs, od 3. do 31. oktobra.

U prvoj fazi završena je prijava poslodavaca, a sve odobrene pozicije mogu se videti na pomenutom sajtu. Iz opštine Dimitrovgrad se prijavilo 11 poslodavaca, koji su ponudili ukupno 16 slobodnih mesta na 13 pozicija.

Ove godine je planirano uključivanje do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, starosti do 30 godina, koji su bez radnog iskustva, a nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci, tokom kojih se mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mesečna novčana naknada od 25.000 dinara, a sa visokim obrazovanjem – 30.000 dinara. U trećoj fazi programa, koja će trajati do 30. novembra, poslodavci će vršiti izbor kandidata, a u decembru se očekuje potpisivanje trojnih ugovora između Nacionalne službe, poslodavaca i izabranih kandidata.

foto: Moja prva plata