MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE RASPISALO 6 JAVNIH POZIVA ZA DODELU PREMIJA I SUBVENCIJA U POLjOPRIVREDI

Ministarstvo poljoprivrede je od početka aprila raspisalo 6 javnih poziva za dodelu premija i subvencija u poljoprivredi. Što se tiče javnog poziva za davanja po hektaru, Ministarstvo je objavilo detaljno uputstvo sa procesom prijavljivanja za subvencije koje po hektaru obradive zemlje iznose 9.000 dinara. Javni poziv za davanja po hektaru raspisan je 7. aprila i poljoprivredni proizvođači svoje zahteve mogu da podnose do 31. maja. Kako su saopštili iz Ministarstva prilikom objave konkursa, neće biti čekanja zatvaranja javnog poziva, već će poljoprivrednicima sredstva biti isplaćivana odmah po obradi zahteva, kako bi što pre došli do novca koji im je potreban za setvu. Subvencija po hektaru obuhvata 6.000 dinara plus 3.000 dinara regres za gorivo. Isplate za davanja po hektaru su u toku i do sada je sredstva dobilo 100.000 poljoprivrednih proizvođača. Sve prijave obavljaju se preko aplikacije e-Agrar, s tim da su poljoprivrednici dužni da pre toga izvrše obnovu gazdinstva i unesu eventualne promene, takođe preko aplikacije e-Agrar.