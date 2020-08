Vlada Srbije usvojila je pravni okvir za sprovođenje drugog paketa mera usmerenih ka smanjenju negativnih posledica COVID-a 19 na privredu. Drugi paket mera podrške privredi vredi 66 milijardi dinara i sa njegovom realizacijom se kreće odmah, rekao je ministar finansija Siniša Mali Tanjugu, posle sednice Vlade Srbije. Do 10. avgusta biće po automatizmu isplaćena prva rata od najavljene dve, 60 odsto visine minimalne zarade, a na ova sredstva mogu da računaju i privredni subjekti osnovani prethodnih meseci tokom pandemijske krize. Uslov za dobijanje državne pomoći je da nema otpuštanja više od 10 odsto radnika tri meseca nakon dobijanja 60 posto poslednje minimalne zarade, odnosno do kraja godine.

You May Also Like